ملف السلاح.. الجيش سيعرض خطته والأميركيون يفضلون حلاً سياسياً

أفادت معلومات الـmtv، بأن "الجيش سيعرض مقومات نجاح خطته على الحكومة وإن وفّرتها ووافقت عليها فسينفّذها".

ووفق مصدر ديبلوماسي "الاميركيون يفضّلون حلاً سياسياً لموضوع السلاح بالدرجة الاولى لكن هذا لا يعني ان لا يلعب الجيش دوراً ضاغطاً وحازماً بالنسبة اليهم".

واشار مصدر سياسي رفيع الى انه "لا بدء بتنفيذ حصر السلاح قبل أن تنفذ اسرائيل بدء الانسحاب وإطلاق الاسرى ووقف الاعمال العدائية".

ووفق المصدر السياسي "من المتوقع أن تزور مورغان أورتاغوس بيروت مجددا خلال ساعات إذا كان لديها جواب إيجابي من إسرائيل".

وفي السياق، افادت  مصادر لـ mtv بأن " اللقاء كان موسّعا في عين التينة ولم يعقد أي لقاء ثنائي بين برّاك وبري ما يعني أن ما تم البحث فيه كان العناوين العريضة".

وبأن "برّاك طلب أن يلتقي برّي بعيدا عن الوفد ولكن هذا اللقاء لم يحصل".
 

 

