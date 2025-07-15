المركزية - استضاف "بيت الذاكرة والاعلام" في موقع حديقة البطاركة، الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية لـ"ملتقى الهوية والحضور"، في حضور أعضائها المؤسسين. جان نخول، مروان أبي فاضل، الياس الحلبي، جان جبور، أنطونيو عنداري، يوسف كمال الحاج، المحامي بول كنعان، سركيس أبو زيد، عبدالله ريشا وجورج عرب.

وناقش الأعضاء، مسودة مقاربة تاريخية لأبرز محطات علاقات المسيحيين الشرقيين بالمسلمين وبالعالم الغربي، أعدّها الدكتوران جان نخول ومروان أبي فاضل، وقرروا "تطوير المسودّة الى دراسة نهائية مختصرة ينجزها نخول وأبي فاضل، لطباعتها لاحقاً وتوزيعها على المرجعيات الدينية وعلى قيادات وفعاليات الرأي العام، وعلى المشاركين في اللقاء الثقافي الذي تحييه رابطة قنوبين للرسالة والتراث في الكرسي البطريركي في الديمان في 19 آب المقبل".

كما بحثوا في "العلاقات الإسلامية المسيحية، ودور المسيحيين في توسيع آفاق الحوار وتعزيز العيش الواحد في ظل التحولات والتحديات القائمة"، وركزوا على "مداخلتي الدكتورين الياس الحلبي، وجان جبور، المتضمنتين خبرات وتجارب الحوار الإسلامي المسيحي، وترجمته بمبادرات عملية تسهم في تعزيز العيش الواحد".

وانتهى النقاش بـ"توصية تتعلق بأهمية وضرورة ترسيخ الوجود المسيحي في الجغرافية المختلطة كونه الكفيل باستمرار صيغة العيش الواحد"، وقرر المجتمعون "تنظيم ورشة عمل يعدّ برنامجها الحلبي بالتعاون مع جبور، وبالتنسيق مع جمعية لابورا، بهدف تطوير فرص وامكانيات ترسيخ الوجود المسيحي في الجغرافية المذكورة".

كذلك ناقش المجتمعون "الدور المرتجى للكنائس الشرقية مواكبةً للتحولات والتحديات القائمة،عملاً بمضامين الارشاد الرسولي (رجاء جديد للبنان - 1977) وبتوصيات المجمع البطريركي الماروني 2006، وبرسائل مجلس كنائس الشرق الأوسط وبطاركة الشرق الكاثوليك".

وخلص النقاش الى التوصيات الآتية:

-دعم المبادرات الإنمائية، بخاصة في مناطق العيش الواحد والأرياف.

تعزيز خيارات الكنيسة، بأشخاصها وهيكلياتها الأكليريكية والعلمانية، بالشراكة الإنسانية الحضارية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين في لبنان والشرق، وأثمرت تراثاً مشرقياً متعدداً لا أحادياً. وقد تشكل من هذه الشراكة اسهام مسيحي فاعل في النهضة العربية، تقتضي الأمانة لوجود المسيحيين الشرقيين ولحضورهم ولدورهم المحافظة عليه، وبالتالي على هذه الشراكة.

-تعميق التزام المسيحيين بمفهوم المعية والعيش الواحد والتمسك بالهوية المشرقية، وتجاوز الإشكالات التاريخية المتصلة بعلاقاتهم مع الغرب ومع المسلمين في الشرق في إطار دولة المواطنة والعدالة والمساواة أمام القانون.

-ان هذا الالتزام هو سبيل المواجهة العملية المطلوبة لمخططات الشرذمة والتفتيت وتأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية وتنامي الأصوليات الدينية.

-إن حماية لبنان الرسالة من أخطار الشرذمة والتفتيت في سياق التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تقتضي العمل، على مستويات وطنية وإقليمية ودولية، لتكريس حياده الإيجابي الكفيل بضمان مستقبله موحداً، وبالتالي ضمان عيش أبنائه الواحد.

إن التمسك بوجود وحضور المسيحيين ودورهم يتطلب وضع رؤية مستقبلية تتضمن خطة عمل تستوحي تعليم الكنيسة وأمانتها لتجربة الشراكة الحضارية الإنسانية المشرقية مع المسلمين".

وختاما، اتفق المجتمعون على "بلورة هذه الرؤية توالياً في ضوء الأوراق التاريخية وورشة العمل والتواصل مع المرجعيات الروحية المسيحية"، واقروا تسمية الملتقى "ملتقى الهوية والحضور"، معلنين "التواصل والتنسيق مع سائر الهيئات والمنتديات ذات الاهتمام المشترك، والتواصل مع وجوه من سائر الطوائف معنية بأهداف الملتقى".