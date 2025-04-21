Apr 21, 2025 2:19 PMClock
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ملتقى التأثير المدني نعى البابا فرنسيس: حملت لبنان في عقلك وقلبك وصلاتك!

مع إعلان الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس، نعى ملتقى التأثير المدني قداسته وكتب على حسابه الخاص على منصّة "أكس :"حملت لبنان في عقلك وقلبك وصلاتك، وجعلت القضية اللبنانية في صميم اهتمام الديبلوماسية الفاتيكانية. قداسة البابا فرنسيس لم ترحل، بل هي روحك تحيا في قلب الله، وتصلّي للعالم ولقيامة وطننا الحبيب، رسالة حريّة وأخوّة!"
وأرفق الملتقى تدوينته بصورة للبابا الراحل "يقبّل علم لبنان". 

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