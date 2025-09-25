المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "بات تحدّي الدَّولة بشرعيَّتِها السِّياديَّة من عادِيَّات بُنيَة اللّادولة، في حينِ أنَّ اللَّحظة التَّاريخيَّة تقتضي تواضعًا وعَوْدَةً إلى الدُّستور والقانون".

وقال الملتقى: "إن إستِقامَةُ المسارِ الوطنيّ تقُومُ بالانحِيازِ لترميم الذّاكِرة اللُّبنانيَّة الجماعيَّة حيثُ المواطنة عَقْدٌ مؤسِّسٌ بين اللُّبنانيَّات واللُّبنانييّن مقيمين/ات ومغتربين/ات، عدا ذلك سنكون أمام تشتيت مُمَنْهَج لهَويَّة لبنان الحضاريَّة".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "لا إمكان لحماية هوية لبنان الحضاريّة سوى بالدّولة"