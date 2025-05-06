في ذكرى شهداء الصحافة اللّبنانيّة الذي يوافق السادس من ايار كتب ملتقى التأثير المدني على منصَّة "أكس" فقال:"إستشهدوا ليحيا لبنان السيّد الحرّ المستقلّ الديموقراطي. شهادتهم أمانة في أعناقنا. بناء دولة الحق والعدل بوصلة تنير درب استمرار النّضال...!"

وأرفق الملتقى تدوينته بصورة معبّرة عن نصب الشهداء في وسط بيروت والعلم اللّبناني، وارفقها بهاشتاغ "السادس من أيّار"، وهاشتاغ "شهداء الصحافة اللّبنانيَّة"، بالإضافة إلى هاشتاغ "القضيَّة اللُّبنانيَّة".