لمناسبة الذكرى الأليمة الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: " فِعلُ العدالة لم يعُد يحتمِل التأجيل...ماذا تنتظِر أيّها القضاء؟"

وأرفق الملتقى بيانه بصورة معبَّرة عن "صعود الملائكة إلى السماء، والتي تمثّل الأرواح الطاهرة التي كانت ضحيّة للإرهاب الممنهج، وغضّ طرفِ الشرعيّة، مع التوق إلى العدالة."