المركزية - كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "الدستور كل متكامل. السيادة كل متكامل. الإصلاح كل متكامل. تجزئة أي منهما انتحار. الفصل بين كل منهما خطيئة. الدستور يقتضي تطبيقا. السيادة تتطلب راديكالية. الإصلاح يعني مساءلة ومحاسبة. ثقافة اللاعقاب أتاحت توسيع مروحة الإجرام والفساد. مسار تمييع الأساسيات سمح بضرب أحادية الدولة. خيار تشويه المقتضيات الدستورية إغتال حقيقة تفوق القانون بالمواطنة والحوكمة الرشيدة. ما سبق نماذج من تدمير ممنهج لمعنى لبنان. ما سبق حقائق تشعل حروبا ودمارا. عشية حرب لبنان في ذكراها الخمسين. هل نتعظ ونتصدى للمسببات"؟

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول:"دروس التاريخ وقاية من الحروب!"