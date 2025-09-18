المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب "أن الإصرارُ على تغييب الاغتِراب اللُّبناني عن المُساهمة في الاقتِراع الدّيموقراطي على مساحة لبنان، يوشِّرُ إلى نيَّةٍ مُبيَّتة في الانقِلاب على حقيقَةِ مسعى استرداد دولة المواطنة، عدا أنَّهُ خطيئة دستوريَّة".

وقال الملتقى:"أن وقْفُ هذا الانحِدار الأَخلاقيّ المُريع، يقتضي وَقفةٍ صُلبَة من المُمسكين بزمام مبادرة تصويب المفاهيم، والمسارات، والسِّياسات. وَقْفَة صُلْبَة أبعَد من المَوْقِف. الإغتراب اللُّبنانيّ خلاصٌ مُرتجى لكُلِّ مؤمِنَة ومؤمِن بقِيامَة لبنان من موتٍ سريريّ فرضَتْهُ قِوى الظَّلام على هويَّتهِ الحضاريَّة".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "لبنان الاغتراب مع المقيم يصنع التغيير المرتجى."