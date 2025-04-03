المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لم تَبنِ يومًا الشَّعبويّة، ولا الارتجال، والدّيماغوجيا، ولا السِّياسويَّة دَولة. أن تكون مجدِّدًا، يعني أن تثبُتَ على القيم المؤسِّسَة للُبنان في الحرية، والتعدُّديّة، والليبراليّة، والدّيموقراطيَّة، والإبداع، والعيش المشترك، والحياد الإيجابي".

واضاف الملتقى إلى القول أن:"الثّباتُ في ما سَبَق يعني سعيًا مُستَدامًا إلى صَون السِّيادة، وتطبيق الدُّستور بأحاديَّة سُلطَة الدَّولة، حيث لا شراكة ولا إشراك، وحيثُ يسودُ الفِعلُ في مواجهة الاستعراض الفولكلوريّ، أو النَّتعات التفتيتيَّة أو الإنكار الاستِعلائيّ".

وانتهى الملتقى إلى القول: "هي الفُرصة الاستثنائيَّة والأخيرة لنُجدَّدَ هُويَّة وطننا الحضاريَّة ونتجدّد بها، لا أن نستدعي خياراتٍ شموليَّة أو تشتيتيّة إليه. حمى الله لبنان".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بمعادلة تقول أن: "الشّعبويّة والارتجال والدّيماغوجيا مقتلة!"