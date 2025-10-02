المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب "الدُّستور وَحْدَهُ خطُ أحمَر. الدُّستور وَحْدَهُ مَصْدَرُ الشَّرعيَّة. كُلُّ شرعيَّة تتجاوزُهُ تسقُط".

وقال الملتقى: "إن الدُّستور وَحْدَهُ يحمي السِّلم الأَهلي. يصونُ العيش المشترك. كُلُّ سِلْمٍ أهليّ وعيشٍ مشترك بناءً على تسويةٍ سياسيَّة يتناثران حين تنهارُ هذه التَّسوية. الدُّستور وَحْدَهُ يؤمِّنُ، بقوى الدَّولة الذَّاتيَّة الشَّرعيَّة، ضمانَةً لِمَنْعِ تمدُّد اللَّادولة".

وانتهى الملتقى إلى القول: "الدَّولة مدعوَّةٌ إلى أنْ تصدِّق أنَّها هي وَحْدَها الدَّولة. لا شريك لها. لا رديف. حمى الله لبنان".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: أن "الدُّستور والدَّولة ينقذان لبنان".