المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "إستِقامَةُ الانتِظام العامّ تقتضي الانسِياقَ بقناعة إلى مندرجاتِ الدُّستور. هكذا نؤمِّن أمن لبنان القومي. وهكذا نصون الأمان الإنساني للشَّعب اللُّبناني".

وأضاف الملتقى: "كُلُّ تجاهُلٍ للدُّستور، أو تجاوزٍ لَهُ، بما في ذلك استِعادَة الدَّولة سيادَتها على كامِل أراضيها، يعني حَتمًا التَّمهيد لانهياراتٍ مدَوِّيَة، والعَودَة إلى مُربَّع الستاتيكو القاتِل".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "إنَّه زمن العودة إلى الكتاب... الدُّستور".

