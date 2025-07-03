Jul 3, 2025 8:16 AMClock
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ملتقى التأثير المدني: الإنقضاض على الحريَّات وابتزاز الدّياسبورا من قبيل الخيانَة!

المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "تعطيل النِّظام البرلمانيّ اللُّبنانيّ من ناحيَة، والإنقِضاض على الحريَّات من ناحيَة أخرى، يرقيان إلى الخيانة الدّستوريَّة".

وقال  إن: "الإعتيادُ على التأقلُم مع هذه الخيانَة يدفُن لبنان وجيناتِه التأسيسيَّة في الدّيموقراطيَّة، والعدالة، والتعدُّديَّة، والتَّداول السّلمي المنتظم للسُّلطة".

واستطرد فقال: "إبتِزازُ الدّياسبورا اللُّبنانيَّة، وعَزْلُ فاعليَّتها الوطنيَّة بقوانين مِسخٍ، يؤدَّي إلى تدمير الميثاق والصّيغة، أمَّا ضرب الحريَّات فيشي بانقِلاباتٍ على تعهُّدِ صونِها".

وانتهى الملتقى إلى القول: "أوَلا يكتَسِبُ وطنُ الرِّسالة قيمته الكيانيَّة من جناحَيه المقيم والمغترب؟ أوَلا يحيا وطن الأرز من الحُريَّات؟كفى"..!

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بدعوة ملحة فحواها "كفى استِباحَة للدُّستور والحريَّة والدّياسبورا".

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