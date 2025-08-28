المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "فِعْلُ الاستِقواء على الشَّرعيَّة بسرديَّةٍ عُنْفيَّة ليس سِوى إعلانِ إفلاسٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، عدا أنَّهُ يرقى إلى الاستِباحة الدُّستوريَّة، ما يستدعي التَّمَتْرُس في حيِّز القوانينِ المرعيَّةِ الإجراء".

وقال الملتقى: "أن السِّلْمُ الأهليّ تَصُونُه الدَّولة، ولا صوتَ يَعْلُو فوقَها. الدَّولة السيّدة الحُرَّة المستقِلَّةُ العادِلَة طُمُوحُ كُلِّ الشَّعب اللُّبناني، من مقيمين ومغتربين، أمَّا النَّفْخُ بأبواقِ الفِتْنَة والتَّحريض فلا يَعْدُوان كونَهُما انهيارًا تراكُميًّا. لبنان الدَّوْلَة سينتصِر".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "لبنان الدَّولة والسَّلم الأهلي تحميهما الشرعيَّة"