المركزية - دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "تدوير الزوايا والاحتواء التسطيحيّ من أفعال مدمّرة للدستور".

وأضاف الملتقى: "أن قيام الدولة في مواطنةٍ محتضنةٍ للتعدّديّة، يقتضي مدّ الجسور، لكن بشروط السّيادة والإصلاح".

وانتهى إلى القول: "كلّ ما هو نقيض هذه الشروط نحرٌ للفرصة التاريخية، واستدعاءٌ خبيث لتدمير ما تبقّى من أمل. حمى الله لبنان".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: ""لا تقوم دولة دون تلازم بين السيادة والإصلاح".