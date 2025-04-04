عقد ملتقى التأثير المدني جمعيّته العامّة الـ 13 في مقرّه في بيروت، وكان على جدول الأعمال استِعراض ما قام به الملتقى على مدى العام 2024 في الديناميات الوطنية، الديبلوماسية، الإغترابية والتواصلية. مع بحث في استراتيجيّة المرحلة المقبلة، وكان تأكيدٌ على التِزام الملتقى استِمرار السّعي في بناء دولة المواطنة، واستعادة السّيادة النّاجزة، وإستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإطلاق مسار الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة، وتمتين التّنسيق مع القِوى المجتمعيّة الحيّة من المقيمين والمغتربين على قاعدة التشاركيّة في بناء سياسات عامّة نحو حوكمة رشيدة تصون الهويّة اللّبنانيّة.

وقد انتخبت الجمعيّة العامّة مجلس إدارة ضمّ السّادة فيصل الخليل رئيسًا، د. عبد السّلام حاسبيني نائِبًا للرئيس، الياس الحويك، إيلي جبرائيل، فادي رحمة، ريتشارد هيكل، والمعتز الصواف أعضاءً.