المركزية - إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس - طريق المطار، وزير التنمية الادارية الدكتور فادي مكي، وتم التداول في المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كذلك اطلع الخطيب على شؤون وزارة التنمية وبرنامج عملها.

إثر اللقاء، لفت الوزير مكي في تصريح، الى ان اللقاء، لإطلاع العلامة الخطيب، على مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030، الذي أطلقته من عند فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والفكرة منه هي إستطلع آراء كل مكونات المجتمع، وتحديدا المراجع الروحية. وكانت جولة على كل المراجع الروحية، وطبعا سماحته وهو أحد الأشخاص الذين يقومون بعملية الإصلاح لأنه يمتلك مبادئ وحيثية يمكن أن نسترشد بها في عملية الإصلاح، لذلك وصلنا إلى الخطة التي نعمل عليها، واطلعنا على أرائه وأولوياته في هذا المجال".