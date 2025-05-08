May 8, 2025 12:32 PMClock
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مكي يبحث مع سفيرة استونيا التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة

المركزية - إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في مكتبه في الوزارة امس الاربعاء سفيرة جمهورية إستونيا في لبنان إنغريد آمر يرافقها المستشار في وزارة الخارجية الاستونية السفير يوري كاهن.

تطرق الاجتماع  الى "تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ،ودولة إستونيا لناحية التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة".

وأكدت السفيرة آمر "رغبتها بدعم جهود الوزارة في مجال تطبيق التحول الرقمي في القطاع العام لما لإستونيا من تجربة فريدة وناجحة في هذا المجال".

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