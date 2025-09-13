اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في برنامج حوار اليوم عبر الـOTV: انه وضع بجلسة الحكومة في ٥ ايلول المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والجميع مرتاح لخطة الجيش وما حصل بالجلسة هو عمليًا نوع من الاقرار. مؤكداً ان الجيش سينجح بتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة جنوب الليطاني والتي باتت شبه ناجزة. واضاف مكي ان نجاح الخطة يعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات وتسليح الجيش.

وعلق مكي على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول “اطلعولنا من حصرية السلاح” قائلاً: ارتكز واتموضع خلف البيان الوزاري الذي وافق عليه الجميع