المركزية - أكدت مصادر مطلعة على المشاورات قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ان أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب"، مشيرة الى ان وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل".

وذكرت معلومات ان خلال الجلسة سيلقي وزير الصحة ركان نصرالدين كلمة تعبّر عن موقف الثنائي وسيكون أيضاً للوزير ياسين جابر مداخلة من بعدها والمشاورات حتى هذه اللحظة مستمرة بين بعبدا وحارة حريك، وان الجلسة سيتخلّلها نقاش من قبل وزراء "الثنائي" حول كيفية طرح موضوع سحب السلاح واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على أن يتلقى الوزراء جواباً حول أسئلتهم

وأضافت المعلومات أن هناك اتفاقا بين الرؤساء الثلاثة على مرونة بالتعاطي خلال الجلسة.

كما اشارت معلومات أخرى الى ان وزير التنمية الادارية فادي مكي سيحضر كامل الجلسة وسيناقش خطة الجيش بينما غير معروف بعد توجه الوزراء الشيعة الأربعة الاخرين"، لافتة الى ان "اجواء ايجابية تحيط بجلسة الحكومة التي ستعرض فيها خطة الجيش التطبيقية لحصر السلاح".

الى ذلك، أكدت مصادر لبنانية لـ"العربية" أنّ زمن اتخاذ قرار الحرب خارج إطار الدولة قد انتهى، مشيرةً إلى أنّ خطة الجيش تمثل نقطة انطلاق في مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وأضافت أنّ ما يُسمّى بالاستراتيجية الدفاعية لم يعد مطروحًا وهو مرفوض من الدولة، لافتةً إلى أنّ جلسة الحكومة اليوم الجمعة تشكّل بداية تحرك رسمي لحصر السلاح بيد الشرعية.

وأشارت المصادر الى ان هناك جهدا دوليا هذا الشهر تجاوبا مع خطوات الدولة، وان رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام يدركان هواجس رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويقدران عدم مقاطعته للحكومة.

كذلك، أكّدت معلومات الـLBCI أنّ الخطة التي سيتقدم بها الجيش اللبنانيّ لا تتضمن مهلًا زمنية لأنّ التنفيذ يتوقف على إمكانات الجيش اللوجيستية وقدراته العملانية والظروف الميدانية، لافتة إلى أنّ الجيش لا يمكن أن يلزم نفسه بمهل محددة. ونفت ما يُتداول عن أنّ المراحل التنفيذية لخطة حصر السلاح ستبدأ من بيروت إذ انه لا يمكن للجيش أن يبدأ العمل في أي منطقة قبل الانتهاء من الجنوب.

مكي: وفي سياق متصل، وصف الوزير مكي في حديث لـ"صوت لبنان" الاجواء السابقة لانعقاد جلسة اليوم الجمعة الوزارية بـ"المطمئنة"، بحيث يعي الجميع حجم المسؤوليات الواجبة والايلة الى انجاح المساعي والذهاب بالبلاد الى اخراج مشرف يرضي الافرقاء كافة ويحفظ هيبة وقوة مؤسسة الجيش اللبناني والهيئات الدستورية ويضع ضمنا سلة المخاوف والهواجس على طاولة النقاش.

وفي ما خص مصير مسار جلسة اليوم الوزراية، نفى مكي امتلاكه الاجوبة، لافتا الى تشوق وزراء "الثنائي الشيعي" للاستماع الى مضمون خطة الجيش، اضافة الى مناقشة ما ادرج من بنود ادارية اخرى، موضحا ان لا اشكالية في الذهاب الى عقد جلسة وزارية او حصول اي نقاش انما المشكلة تكمن في ما قد يحصل بعيدها او في خلالها غير انه من السابق لاوانه الاشارة الى وجود سيناريوهات ذات صلة والمترواحة ضمنا ما بين الاستماع الى الخطة لانفة الذكر او اخذ العلم بها، واصفا اولوية طرح البنود بـ"التفصيل المتروك" البتّ به للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، مؤكدا اتجاه وزراء "الثنائي الشيعي" للمشاركة في الجلسة واما تفاصيل ما بعدها فمرهون لمجريات التفاوض وآلية الاخراج، حيث تترك المسائل الهامة لوقتها ولكل حادث حديث".

قال مكّي لوكالة "فرانس برس" قبيل الجلسة حول خطة الجيش: "لا يوجد تفاصيل بعد، (الخطة) سوف تعرض اليوم عند الساعة الثالثة، لم توزع بعد"، مضيفا :"لا يوجد توقعات، ذاهبون للجلسة بإيجابية".