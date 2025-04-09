المركزية - كرمت رابطة آل مكي في لبنان وزير التنمية الإدارية فادي مكي بإحتفال أقامته في مطعم" سكاي ‏لاين" في النبطية بحضور أعضاء الرابطة.‏

وألقى رئيس الرابطة نبيل مكي كلمة رأى فيها "ان الرابطة ‏العائلية تُعد من أهم الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي لما لها من دور ‏محوري في تعزيز التماسك الأسري واللحمة بين الأفراد, مما ينعكس ‏إيجابا، على استقرار المجتمع واستدامته وتتعزز مشاعر المحبة والتضامن ‏والتكافل، مما يساهم في ترسيخ الروابط الوجدانية والعلاقات المتينة بين ‏أفرادها, كما أن الأسرة المتماسكة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة ‏التحديات الاجتماعية والنفسية، حيث توفر الدعم العاطفي والاستقرار ‏النفسي الذي يحتاجه الفرد في مختلف مراحل حياته ومن خلال نقل العادات ‏والتقاليد والمبادئ من جيل إلى جيل وتساهم الرابطة العائلية في حفظ الهوية ‏الثقافية وتحقيق الاستدامة في المجتمع". ‏

وقال: "إن اجتماعنا اليوم ما هو إلا لتكريم معالي الدكتور الوزير فادي مكي أحد ‏الرجالات المميزين من سلالة جذعها في الأرض وفرعها في السماء، من ‏عائلة عزيزة كريمة اكتسب الشرف والعزة من أجداده، والعلوم والرفعة ‏من آبائه، وأصبح مثالا للذكاء والفداء، لقد شرف منصبه الجديد بعد أن كان ‏قد تبوأ أعلى المناصب في لبنان والوطن العربي".‏

بدوره ألقى الوزير الوزير مكي كلمة اعلن فيها " انه لي الشرف أن اكون ‏بينكم، بين عائلتي آل مكي الكرام الذين وصلوا إلى أكبر المراكز، وأنا طبعا ‏من بين الكثر الذين سبقوني، وأسير على دربهم، ونحن معروفون بإنتمائنا ‏للدولة، ضمن سقف المسلمات الوطنية التي نشدد عليها وخاصة في الجنوب".‏

ولفت الى عمل وزارته فقال: "الوزارة كناية عن هيكل تهاوى إلى حد بعيد في عام 2019 عند توقف الهبات الخارجية والأن اعمل على إستقطاب التمويل والطاقات والخبرات، وان أي شيء يتعلق بمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية ‏والتحول الرقمي في كل المجالات هي اولوية بالنسبة لنا في الوزارة ‏والعملية الأصعب هي إعادة بناء الإدارة العامة والتحديث وأطلب من الجميع ‏التعاون لكي نستطيع النهوض سويا والوصول إلى نجاح يشرفنا ويشرف ‏لبنان".‏

ثم قدم رئيس وأعضاء الرابطة درعاً تكريمية للوزير مكي، كما جرى تقديم دروع تكريمية كعربون وفاء وتقدير لمؤسسي الرابطة ورؤسائها منذ ‏انطلاقتها قبل اكثر من ٢٦ سنة‎ .‎

واختتم اللقاء بمأدبة طعام على شرف الوزير والحضور.