صدر عن مهرجانات بيت الدين البيان التالي:

"عطفاً على بياننا السابق بخصوص تعليق المهرجان لهذا العام 2025، وبالنظر إلى المتغيرات السياسية والأمنية الايجابية في المنطقة، يسّر لجنة مهرجانات بيت الدين عن إعادة تنظيم المهرجان ببرنامج معدل طرأ عليه بعض التغييرات بسبب الظروف العامة، شعاره "مكملين" رغم كل التحديات، وفق التالي:

الافتتاح 10 تموز مع "ديوانية حب" بأجمل أصوات العالم العربي: ريهام عبد الحكيم، جاهدة وهبة ولبانة القنطار يرافقهم فرقة موسيقية وتخت شرقي بقيادة المايسترو أحمد طه

تفتتح المعارض Unfolding Landscapes وNothing but Flowers

قبل الحفلة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً

المسرحية الغنائية كلّو مسموح في 23، 24 و25 تموز ببطولة النجمة كارول سماحة وروي الخوري، يشاركهم فؤاد يمين، جوي كرم، دوري سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف إلى جانب مجموعة كبيرة من الراقصين المحترفين.



LeBAM في 27 تموز، “الرقص حول العالم”: حفل خيري لدعم الموسيقيين اللبنانيين الشباب، بمشاركة التينور بشارة مفرّج، ومصممي الرقص مازن كيوان وسحر أبي خليل



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