May 3, 2025 7:28 PMClock
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مكتب نتنياهو ينفي معلومات صحيفة "واشنطن بوست" بشأن اتصالات مكثفة أجراها مع مسؤول الأمن القومي الأميركي المُقال مايك والتز حول إيران

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