Jun 27, 2025 10:47 AMClock
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مكتب نتنياهو ينفي الحديث عن صفقة تشمل موافقة مبدئية على حل الدولتين مستقبلاً

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