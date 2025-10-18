Oct 18, 2025 7:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o