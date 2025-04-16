Apr 16, 2025 10:46 PMClock
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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بمواصلة الخطوات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن

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