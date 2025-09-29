Sep 29, 2025 5:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر إلى واشنطن وسيلتقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض الساعة 11 بتوقيت الولايات المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o