Oct 19, 2025 2:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أصدر تعليماته بالعمل بقوة ضد "أهداف إرهابية" في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o