Jun 27, 2025 10:44 AMClock
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مكتب نتنياهو: الخطة السياسية المزعومة التي تتضمن اتفاقات سلام ودولة فلسطينية لم تُعرض علين

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