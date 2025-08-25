10:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o