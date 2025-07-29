Jul 29, 2025 6:54 PMClock
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مكتب رئيس وزراء بريطانيا: ستارمر أبلغ الحكومة بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة

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