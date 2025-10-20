Oct 20, 2025 4:23 PMClock
أبرز الأحداث
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس سيزور مع زوجته إسرائيل لبضعة أيام وسيلتقي نتنياهو

