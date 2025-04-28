Apr 28, 2025 10:56 PMClock
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مكتب رئيس أوكرانيا: روسيا لا توقف إطلاق النار على الجبهة وهي تهاجم أوكرانيا الآن بطائرات شاهد المسيّرة وكل التصريحات الروسية عن السلام دون وقفهم لإطلاق النار ليست إلا أكاذيب عادية

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