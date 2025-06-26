Jun 26, 2025 9:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب حقوق الإنسان الأممي بالأراضي الفلسطينية: توجيه إسرائيلي بهدم المباني في مسافر يطا وطرد 1200 فلسطيني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o