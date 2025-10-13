أعاد المكتب الإعلامي للرئيس ميشال سليمان في بيان، "تعميم الشكوى التي تقدم بها إلى القضاء المختص منذ حوالى الشهر تقريبا، وذلك نظرا لاستمرار الجهات المجهولة بتزوير معلومات عن منصة رقمية تروج للمواطنين عن أرباح خيالية يمكن أن يحققوها عبر دفع مبلغ ٢٥٠ دولارا".

وأشار إلى أنه "تقدم بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٥، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول، وتمت إحالة الشكوى بإشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة على قسم المباحث الجنائية الخاصة – مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية".

وأوضح أن "الشكوى جاءت على خلفية نشر مواد رقمية مزورة عبر موقع إلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقابلات ومستندات وصور وفيديوهات منسوبة زورا إلى الرئيس الأسبق تتضمن تصريحات اقتصادية ومالية كاذبة وإيهاما بارتباطه بمشروع استثماري وهمي يحمل أسم Lebanon Capital"، لافتا إلى أن "الشكوى تستند إلى جرائم الذم والقدح بحق السلطة العامة، والتزوير والتزوير الإلكتروني، وانتحال الهوية، المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني".

وأكد الرئيس سليمان أن "هذه الخطوة تأتي إيمانا بدولة المؤسسات والقانون وللمساعدة في كشف الفاعل وحماية الناس التي قد تقع ضحية أي ابتزاز إلكتروني أو مالي"، مشددا على أن "ما جرى يشكل إساءة متعمدة لسمعته وتشويها للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، وأنه سيتابع الإجراءات القانونية حتى النهاية، محملا المسؤولية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "الدعوى أحيلت على المكتب الفني المختص حيث يجري تعقب هذه الرسائل والتغريدات لتوقيف الفاعلين".