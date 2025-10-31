2:40 PMClock
أبرز الأحداث
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يعلن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ميشيغان واعتقال عدة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم في أسبوع "الهالوين"

