Sep 25, 2025 2:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: انعدام المساحات جنوب قطاع غزة وانتشار الخيام في ظل تفاقم أزمة إنسانية خانقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o