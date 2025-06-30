Jun 30, 2025 12:00 PMClock
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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يستهدف 256 مركزا للنزوح تضم أكثر من 700,000 نازح منذ بدء الإبادة الجماعية

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