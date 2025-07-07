Jul 7, 2025 9:59 AMClock
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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال وحليب الرضع يوشك على النفاد

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