Apr 27, 2025 10:53 PMClock
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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ما يحدث في قطاع غزة ليس أزمة إنسانية بل اعتداء على كرامة الناس

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