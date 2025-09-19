2:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تعرض 11 منشأة للأونروا تستخدم ملاجئ لـ11 ألف نازح بغزة لأضرار في 5 أيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o