Aug 5, 2025 11:32 AMClock
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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الحاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة

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