Jul 22, 2025 10:40 AMClock
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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وما يدخل القطاع لا يكفي

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