Oct 13, 2025 3:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب إعلام الأسرى: يتحرر بموجب الصفقة 250 أسيراً من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و1718 أسيرا من قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o