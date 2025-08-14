10:36 AMClock
أبرز الأحداث
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد عبدالكريم من بلدة كفر الديك غربي سلفيت بالضفة الغربية

