اوضح محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" بعد جولة قام بها في محافظة جبل لبنان ان " اليوم الانتخابي انطلق بطريقة ممتازة ولا يزال كذلك. واردت ان اقوم بجولة ميدانية لانه مهما تابعت من خلال غرف العمليات وعبر الهاتف وغيره تبقى الجولة الميدانية امر مختلف".

وتابع: " كما رغبت ان اكون على تماس مع الناس عن قرب وليس فقط مع الموظفين ورؤساء الاقلام. والحمدالله داخل وخارج مراكز الاقتراع الوضع مريح والمندوبون وهم يمثلون مختلف المرشحين ليس لديهم اي ملاحظة وليس هناك اي شيء في الحياة كامل، ونحن في صدد استدراك اي خلل ممكن ان يحدث في المستقبل. وبشكل عام كانت الصورة جيدة جدا".

وردا على سؤال حول المشاكل التي حصلت في هذا اليوم الانتخابي قال مكاوي: " ليس هناك مشاكل بالمعنى الحقيقي ويبقى هناك بعض الامور اللوجستية الصغيرة والتي تستدرك في دقائق او بطريقة سهلة جدا. ولكنها لم تؤثر في اي مركز على العملية الانتخابية. وعلى سبيل المثال اضطررنا الى تغيير رئيسي قلم الاول بسبب عائلي خاص والثاني بسبب امر تعرض له. وعدا ذلك لم يكن لدينا اي اشكال يستحق ان نذكره".

وتابع: " لقد دونا كل امر حصل وتقصدنا اليوم في عملنا ان نسجل كل اتصال يرد الينا وان ندونه على برنامج ليتم تحويله الى وزارة الداخلية وذلك اولا لسبب الشفافية وثانيا لانه وبعد الانتخابات سنجري تقييما دقيقا ونرى اين كانت الاشكالات ولو صغيرة كيف يمكن لنا ان نستدركها في المستقبل".

واردف: " المعروف ان اي ضربة كف تحصل خلال الانتخابات تاخذ صدى كبيرا وبالتالي اي اشكال امني سيعرف قبل ان اعلم به شخصيا خصوصا وان الاعلام موجود في كل مكان عدا عن وجود السوشيال ميديا. وكما لاحظ الجميع الامور هادئة والمشهد الانتخابي راق جدا وفي الوقت نفسه يترافق مع حماسة واقبال كثيف على الاقتراع".

وختم: " الحمدالله كان نهارا ناجحا جدا وكما كنا نتمنى واكثر. والذي يعني لي ليست النسب بل ان المواطنين بعد ثلاث سنوات كان لديهم شوق كبير للتعبير وان شاء الله يؤدي هذا التعبير الى مشهد في البلديات مبني على اسس التنمية ومصلحة الضيعة والمدينة والمصلحة العامة".