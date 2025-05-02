May 2, 2025 12:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مقررات المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس سلام أشار إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعيّ وعدم السماح لأ ي فصيلة من زعزعة الاستقرار اللبنانيّ مع تأكيد تمسّك لبنان بحق تقرير مصير الفلسطينيين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o