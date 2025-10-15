* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وكيان الاحتلال تتواصل عمليات تسليم رفات الأسرى القتلى بعد الأحياء وسلمت حماس اليوم أربع جثث جديدة كدفعة ثانية ليرتفع عدد الجثامين المستلمة إلى ثمانية.

وفي وقت لا يزال فيه الاحتلال يطالب باستعادة عشرين جثة إضافية أعلنت تل ابيب أن إحدى الجثث التي تسلمتها مساء أمس لا تعود لأسير إسرائيلي مرجحة أن تكون لفلسطيني وهو ما دفعها إلى التواصل مع الوسطاء لبحث الرد المناسب.

بالموازاة وصلت إلى قطاع غزة جثامين خمسة وأربعين شهيدا كانت قوات الاحتلال قد احتجزتها.

القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة كشفت من جانبها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تجنب أي تصعيد عسكري في قطاع غزة في ظل استمرار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والجثامين.

في المقابل دعا المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها وضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات.

في الجنوب اللبناني اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي

الاجتماع الذي غابت عنه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس حضره اليوم للمرة الأولى الرئيس الجديد للجنة وفق آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

بالتزامن قطف أهالي عدد من القرى الجنوبية محصول الزيتون في الحقول المحاذية للحدود وسط مواكبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيلفيما نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة ميس الجبل وجرافته تقتحم الحدود لجهة بليدا.

وأما جوا فيستمر الطيران المسير بالتحليق في سماء لبنان من الجنوب وحتى بيروت ووصولا إلى البقاع.

وعلى المقلب الاخر من العالم أستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري أحمد الشرع في إعادة ربط للعلاقات بين البلدين في وقت كشف فيه مصدر حكومي سوري لوكالات انباء ان الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

=======

* مقدمة الـ "أم تي في"

الوضع الداخلي يسير على خطين متوازيين: الخط السيادي والخط الانتخابي.

فالاتصالات نشطت على اكثر من مستوى وصعيد، وذلك لتنسيق المواقف الرسمية بالنسبة الى مبدأ التفاوض الذي اطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وفي الاطار اكدت مصادر مطلعة للـ "ام تي في" ان اتصالات تجرى بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي لمقاربة كيفية التفاوض وشكله وتوقيته ومداه.

وقد تردد ان الاتصالات والمفاوضات ستتكثف في الايام المقبلة، لعقد اجتماع في بعبدا برئاسة عون ويضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرا، والهدف: وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة المميزة بدقتها وحساسيتها.

التحرك المحلي يوازيه تحرك اميركي واضح تجاه لبنان. اذ وفق معلومات مراسلنا في واشنطن فان الادارة الاميركية تعتبر ان لا مكان بعد اليوم لنفوذ ايراني في لبنان يختبىء خلف شعار المقاومة، وان المرحلة المقبلة هي لنزع السلاح وتحرير القرار اللبناني من وصاية طهران.

على خط الانتخابات، تطور كبير واساسي حصل اليوم تمثل بارسال وزارة الخارجية والمغتربين مشروع قانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء متضمنا طلب الغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقين باقتراع المنتشرين اللبنانيين.

فهل تسير الحكومة في مشروع قانون وزارة الخارجية وتأخذ زمام المبادرة في موضوع وطني مصيري، ام تواصل دفن رأسها في الرمال فتخضع لرئيس مجلس النواب، ما يؤدي في النتيجة الى حرمان المنتشرين ممارسة حقهم الوطني؟

=======

* مقدمة "المنار"

على اربعة آلاف وتسعمئة واثنين وخمسين اعتداء وخرقا صهيونيا، ومئتين واثنين وثمانين شهيدا وخمسمئة وثمانية وسبعين جريحا لبنانيا اجتمعت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار “الميكانيزم” في الناقورة، وسط صمت مطبق لا يقوى عليه اي خبر، بانتظار بيان السفارة الاميركية كالمعتاد التي تترأس بلادها هذه اللجنة، والذي سيخلو من اي موقف ضد اسرائيل او حتى تحميلها المسؤولية.

وأما الدولة اللبنانية فقد خرقت صمتها المعهود وحملت الى مجلس الامن شكوى ضد العدوان الصهيوني على المصيلح، على امل ان تصطلح المسارات الدبلوماسية اللبنانية فتقوم الوزارة باقل واجباتها برفع شكوى ضد كل اعتداء صهيوني، وليس آخره غارة على طريق صديقين – كفرا ادت الى وقوع اصابات.

وعلى الطريقة الصهيونية نفسها بخرق الاتفاقات وممارسة الاعتداءات، اصيبت غزة بخروقات صهيونية ادت الى ارتقاء شهداء وهي التي تلملم جراحها وتجمع ما امكن من شمل اهلها بمئات الاسرى المحررين من السجون الصهيونية وآلاف الفلسطينيين العائدين الى مدنهم المحررة بعد وقف حرب الابادة الاميركية الاسرائيلية عليهم.

وعلى اساس الاتفاق الذي اقيم لتوقيعه عراضات سياسية ودبلوماسية في شرم الشيخ كانت دعوة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية للولايات المتحدة الاميركية والدول الراعية للاتفاق الى لجم العدو الاسرائيلي واجباره على وقف اعتداءاته، وفتح معبر رفح للسماح بادخال المساعدات كما نصت اتفاقية وقف الحرب، لا انتظار ان تستكمل المقاومة الفلسطينية البحث عن جثث الجنود الصهاينة الاسرى وتسليمها للعدو.

وبحثا عن حياة تعاد الى العلاقات بين روسيا وسوريا التي تحتضر اقتصاديا وتعاني سياسيا واجتماعيا كانت زيارة احمد الشرع الى الكرملن للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

زيارة تعد تطورا كبيرا في علاقة الحكم الجديد في سوريا مع موسكو، خاصة مع اعلان الشرع التمسك بالاتفاقات السابقة بين الطرفين وبالقواعد العسكرية الروسية على الاراضي السورية.

=======

* مقدمة الـ "أو تي في"

الاطاحة بحق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية من الخارج بشكل كامل.

هذه هي النتيجة الوحيدة اذا استمر التناتش السياسي لهذا الحق المكتسب الذي تحقق في نص القانون الحالي، الذي أقر على عهد الرئيس ميشال عون بموافقة الجميع.

ففريق حزب الله-حركة أمل المتوجس من عدم القدرة على الحركة الانتخابية في بعض البلدان بسبب اوضاع ما بعد الحرب، يمانع بالمطلق تكرار تجربة عام 2022، حين عدل القانون استثنائيا لمرة واحدة بتواطؤ من الجميع الا التيار الوطني الحر الذي تمسك بتطبيق النص بحرفيته.

ويذكر اللبنانيون يومها كيف جرى التلاعب بالنص الدستوري، بتفسير اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا على انها لا تشمل النواب المتوفين والمستقيلين، للالتفاف على استخدام الرئيس ميشال عون صلاحيته الدستورية برد القانون المعدل.

اما القوات والكتائب ونواب التغيير وسائر المتفقين معهم على مطلب الغاء المقاعد الخاصة بالمنتشرين، فيحسبون الامر من زاوية تكتيكية لا استراتيجية، ويبنون على نتائج الانتخابات السابقة لتبرير تراجعهم عن نص شاركوا في اقراره، لا بل زايدوا في تبنيه، حيث سموا قانون الانتخاب الحالي زورا بقانون جورج عدوان.

بالنتيجة، الجواب على سؤالين كفيل بتوضيح المشهد:

اولا، ماذا قصد رئيس الجمهورية جوزاف عون حين اعلن قبل ايام استعداده للمساعدة على ايجاد حل لمسألة اقتراع المنتشرين؟ هل يدخل الموقف في الاطار العام ام انه يستعد لطرح حل محدد للاشكالية المطروحة؟

ثانيا، ما الذي يمنع تجاوب الحريصين على حق الانتشار بالاقتراع مع مبادرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين؟

ولماذا لا يسير الجميع بالحل القائم على السماح للمنتشر بالاقتراع من مكان اقامته في الخارج، سواء للمرشحين على اساس المقاعد الستة في القارات او للمرشحين في الدوائر الانتخابية في لبنان؟

بانتظار الجواب، وزير الخارجية القواتي يطرح مشروعا لالغاء مقاعد الانتشار ويطلب ادراجه على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء. فكيف ستقارب مكونات الحكومة الهجوم القواتي الجديد على حق لبنانيي الخارج بالاقتراع والتمثيل؟

=======

* مقدمة الـ ""أل بي سي"

كشفت مياه تنورين ضعف بلد تحول الى مزرعة، بين سكانها اسرى احزاب وجهل وطائفية.

فهؤلاء، عندما تثبت نتائج فحوص مياه تنورين غدا او بعد ايام، وهي قد تأتي نقية كجبال المنطقة، او ملوثة كغيرها من اهم شركات المياه العالمية التي مرت بتجارب مماثلة وتغلبت عليها، ماذا سيقولون عن كم الحقد والكراهية الذي تفاخروا به؟

وماذا ستقول الدولة الضائعة فيما حصل؟

دولة يتوجه اليها صناعيون، ليؤكدوا انهم يتعرضون للابتزاز على صفحات التواصل الاجتماعي، فتصمت صمت القبور.

نوقظها لتتحرك، فلا يتجرأ لا وزراؤها ولا اجهزتها المعنية على الكلام ولا على الحسم.

يصل الى معابرها وفد ديبلوماسي سوري، فتوزع صور جوازات سفر اعضائه على مواقع التواصل الاجتماعي...

دولة تتكلم كثيرا وتفعل قليلا هي ابشع من المزرعة ونحن نريدها دولة, دولة تتحرك بسرعة منذ ساعة لا بعد ساعة تصدر نتائج الفحوص وتتحمل مسؤوليتها.

تقفل فورا صفحة التواصل الاجتماعي التي تبتز الناس. توقف فورا من تجرأ على تسريب صور الجوازات.

دولة تملأ سجونها الليلة بكل من اهاننا كلنا، من فحوص مياه تنورين، الى معابر تسريب الجوازات...

=======

* مقدمة "الجديد"

رئيسان سوريان على أرض روسية واحدة الأول لاجىء تحت إقامة جبرية والثاني منتخب لمرحلة انتقالية وفي مفارقة هي الأولى من نوعها اجتمع الماضي السوري بحاضره تحت سقف واحد في مشهد حمل الكثير من التناقضات وكرس المقولة الرائجة: في السياسة لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة بل مصلحة دائمة.

فأمس الأسد صار يوم الشرع والجولاني الآتي إلى قصر الشعب من خنادق إدلب كان "إرهابيا" مطاردا من قبل الروسي نفسه وها هو اليوم يعبر شوارع موسكو رئيسا وبموكب رسمي وربما تحت أنظار سلفه بشار الأسد المقيم في المنطقة الخضراء للساحة الحمراء شرع الكرملين أبوابه للشرع فدخله ضيفا معززا بعد عناء درج طويل تسلقه للوصول إلى مكتب القيصر في زيارة هي الأولى منذ انتخابه.

ومن رمزية اللحظة انطلقت محادثات بوتين الشرع على خلفية التحولات الإقليمية وتحولات التحالفات في الشرق الأوسط, وفي اللقاء استعادة للعلاقات الروسية السورية المعمرة على ثمانين عاما وعلى إعادة ربط هذه العلاقات من خلال تفعيل اللجنة المشتركة للبلدين والتواصل عبر وزارتي الخارجية.

وإلى التعريف بسوريا الجديدة بقي القديم على قدمه بالاتفاقيات المعقودة بين الجانبين مع تمن سوري لإعادة بناء الجيش بمساعدة روسية وطرح فكرة إعادة نشر الشرطة الروسية لمنع أي خروق جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عشية الزيارة وبحسب مصدر سوري فإن الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليم كل من ارتكب جرائم حرب ويوجد في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد فهل سيسلم "الدب الروسي الأسد السوري"؟

ومن جو التسويات السائد في هذه المرحلة وبمفعول رجعي جاء موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون من إطلاق مسار تفاوضي غير مباشر بعد وقف الأعمال العدائية برعاية أميركية على غرار ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كنموذج يبنى عليه.

وقد حظي هذا الموقف بشبه إجماع لبناني وبين الكتل النيابية وإن قرأه كل طرف سياسي من زاويته فوصفه حزب الله بالمحسوب والمتوازن وربطه التيار الوطني الحر بضمان حقوق الشعب الفلسطيني, ورأت فيه القوات اللبنانية ضرورة كي لا يبقى لبنان بمنأى عن التسويات الجارية في المنطقة.

في حين دعا اللقاء الديمقراطي إلى عدم الإفراط في التفاؤل لأن إسرائيل ليست جديرة بالثقة ليعود ملف قانون الانتخاب بشقه المغترب إلى الواجهة بعد تقديم وزارة الخارجية والمغتربين مشروع قانون معجلا لإلغاء مادتين في قانون الانتخاب ما يسمح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم المئة والثمانية والعشرين بحسب دوائر قيدهم.

تعددت مشاريع القوانين والنتيجة عند سيد المجلس واحدة: قانون الانتخاب عندي أنا وسيطبق كما هو لن أغير رأيي ولن أتزحزح وما على بري إلا البلاغ بأن القانون الحالي بعد الإنجيل والقرآن.