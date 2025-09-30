مقدمة نشر اخبار تلفزيون ان بي ان

صحيح أن لا مانع قانونيا يحول دون تغيب نائب عن أي نشاط برلماني لكن الصحيح أيضا أن مثل هذا الإجراء الذي من شأنه تعطيل العمل التشريعي لا يستوي مع المصلحة الوطنية.

المعطلون ضبطوا بالجرم المشهود ومنذ يوم أمس كانت ملامح نواياهم حاضرة بوضوح فاقع أما تبريراتهم فلا تمت بصلة إلى روحية القوانين والدساتير والأنظمة الداخلية ومطلبهم طرح القانون الإنتخابي بندا على الجلسة التشريعية يدحضه وجود لجنة فرعية تناقش كل القوانين ذات الصلة وهي مؤلفة من ممثلين لكل الكتل النيابية ومن ضمنها كتل المعطلين أنفسهم.

بعد وقائع اليومين الأخيرين في مجلس النواب على اللبنانيين أن يحكموا ويميزوا بين الحريص على إقرار القوانين التي تلبي مصالح الناس من متقاعدين ومستفيدين من إعادة الإعمار وغيرهم وبين من يضعون العصي في دواليبها وصولا إلى تعطيل قوانين إصلاحية جوهرية تتعلق خصوصا بهيكلية المصارف والفجوة المالية والموازنة العامة ناهيك عن قانون إستقلالية القضاء الذي رده رئيس الجمهورية وسيتعذر أخذ قرار بشأنه تحت قبة البرمان.

فهل ما حصل هو عملية مقصودة وممنهجة لتأجيل الإنتخابات المقررة في أيار المقبل؟ أغلب الظن أن هذا هو المقصود.

مهما يكن فإن اللجنة الفرعية لقانون الإنتخاب على موعد مع جلسة بعد غد الخميس للإستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الإنتخاب.

وفي قصر بعبدا جلسة عقدت اليوم بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام تناولت مواضيع عدة من بينها سبل معالجة ما حصل أخيرا في الروشة.

أما معالجة ما يحصل في قطاع غزة فهي أسيرة خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبناها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتخضع حاليا للدرس من جانب حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

الخطة حمالة الأوجه ذات العشرين بندا تفاوتت ردود الفعل الأولية عليه. فقد رحب كثيرون في المنطقة والعالم فيما حذر آخرون من مضامينها وألغامها واعتبروها صفقة استسلام حماس مقابل النجاة ووصفوها بأنها وصفة لتفجير المنطقة.

فقد ربطت الخطة وقف الحرب وإعادة الإعمار بتصفية حماس ونزع سلاح المقاومة في قطاع غزة وأناطت حكم القطاع بهيئة دولية اسمها (مجلس إدارة السلام) ويراسها ترامب نفسه.

أما إقامة دولة فلسطينية فتم ربطها "بالظروف إذا توافرت".

قيام مثل هذه الدولة أمر جاهر نتنياهو برفضه على مرأى ومسمع ترامب خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك في البيت الأبيض مساء أمس وكرره اليوم زاعما أنه ليس مكتوبا في الإتفاق علما بأن الرئيس الأميركي أعلن تفهمه لموقف نتنياهو في هذا الشأن.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

الجمهورية من الاصطدام بصخرة الروشة، الى الاصطدام بقانون الانتخاب. واذا كانت تداعيات واقعة صخرة الروشة بدأت بالانحسار، ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى القصر الجمهوري اليوم، فان ترددات صخرة قانون الانتخاب مرشحة للاتساع.

فللمرة الاولى منذ وقت طويل يفقد رئيس مجلس النواب زمام المبادرة في البرلمان، فيتعطل العمل التشريعي نتيجة قرار غير مسبوق اتخذه، ويقضي القرار بعدم ادارج قانون معجل مكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية .

وقد تأكد اليوم ان الكباش سيستمر في حال اصرار الرئيسن نبيه بري على موقفه. اذ هناك سبعة وستون نائبا، على الاقل، يريدون مناقشة القانون المعجل المكرر، وذلك لاعطاء المنتشرين حق الانتخاب، فيما يصر الثنائي ومعه التيار الوطني الحر على حرمان المنتشرين الحق المذكور.

والواضح ايضا ان النواب الذين يقفون الى جانب قضية المنتشرين لن يترددوا في استكمال المعركة، وقد استمرت اليوم وان بشكل آخر. اذ ما ان تبين لبري ان لا نصاب في الهيئة العامة ، حتى حاول تسويق ان لا مفاعيل للجلسة التشريعية امس. لكن المحاولة باءت بالفشل، اذ تبين ان القوانين التي درستها الهيئة العامة في جلسة الامس قد اقرت، وخصوصا ان محضر الجلسة قد ختم علنا وأق

ر. اقليميا، مقترح ترامب اصبح في مرمى حماس، وقد اعطى الرئيس الاميركي الحركة اربعة ايام لتقديم الرد . ووفق مصادر حماس فانها تتجه الى القبول بخطة ترامب، ويرجح ان تقدم ردها الى الوسطاء العرب غدا او بعد غد على ابعد تقدي.ر



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

بسيارة وبضع رصاصات في بيت لحم قرب القدس المحتلة اصاب فلسطيني عددا من الصهاينة بجروح بليغة، وكانت ابلغ رد من فدائي فلسطيني على صفقات النفاق الاميركي الصهيوني المسماة خطة سلام لغزة والضفة..

فعلى ضفة الفلسطينيين لا قناعة بأن الشريك الاول لبنيامين نتنياهو بحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ومطلق يد قواته في الضفة اي دونالد ترامب سيكون رئيسا لما سماه مجلس سلام للشرق الاوسط..

واي سلام هذا الذي يسقى كل يوم من دماء اطفال ونساء وشيوخ غزة المحاصرة من كل الجهات وزادها اليوم حصار دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بما اسموها خطة لوقف الحرب في غزة فيما يصح فيها خطة لا سلام غزة وانهاء القضية..

والخطة التي قال ترامب انه بلورها بالتعاون مع قادة دول عربية واسلامية التقاهم في نيويورك قبل ايام ليس فيها حديث عن دولة فلسطينية ولا دور لسلطة محمود عباس كما قال بنيامين نتنياهو، وانما وقف الحرب مقابل رمي المقاومة الفلسطينية لسلاحها وفتح استثمارات دولية وسياسية لاميركا واعوانها في المنطقة تحت مسمى اعادة اعمار غزة..

وقبل ان ينجلي الموقف الفلسطيني بتصريح حاسم، حسم الصهاينة امرهم رغم اعتراضات بن غفير، معتبرين ان ما يجري هو وعد بلفور جديد كما وصفه الخبير في ادارة الازمات شموليك يحزكالي، فما فعله ترامب انقذ اسرائيل من العزلة الدولية واعطاها القدس عاصمة ابدية كما قال . ولا قول يصف حال استسلام الامة التي تبيع القضية الفلسطينية دون اي مقابل ..

في بلدنا الواقع تحت عدوانية صهيونية دون رادع لها، تكثر فيه المعارك الدينكيشوتية السياسية منها والانتخابية، وفيما كان لقاء بعبدا بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام يحاول ترميم خيط التواصل الذي برزت منه الكثير من المواقف المتباينة، كان مجلس النواب شاهدا من جهة اخرى على نفاق بعض القوى السياسية التي عطلت اليوم الجلسة التشريعية وعينها على ضرب الانتخابات النيابية وتأجيلها ..

اما ضرب الاستقرار فممنوع بحسب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أكد اليوم أن قيادة الجيش حريصة على المصلحة الوطنية وان أمن الوطن أمانة في أعناقها.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، في كل زمان ومكان، أطل رولان خوري من سجنه الظالم على الحرية، وعاد الى أهله ومحبيه، ليخرج كما دخل، بريئا وشفافا، كما قال اليوم، ويرجع الى عائلتيه الصغيرة والكبيرة، بطلا مرفوع الرأس، منتصرا على ظلم هذا الزمن، تماما كما انتصر مع رفاقه عليه في زمن الاحتلال الذي ولى الى غير رجعة.

وفي انتظار يوم تصبح فيه العدالة اللبنانية عدالة مكتملة، بلا استنسابية او تسييس، لا تزال السياسة في لبنان تدور في حلقتها المفرغة.

فمن ناحية، حديث عن خلاف ومصالحة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بعنوان صخرة الروشة، حيث زار الرئيس نواف سلام قصر بعبدا اليوم وغادر من دون تصريح، غداة استقبال الرئيس جوزاف عون للرئيس نبيه بري، الذي صوب عليه سمير جعجع سهاما انتخابية اثر تطيير نصاب الجلسة التشريعية على خلفية اصرار فريق نيابي على فرض تعديلات على قانون الانتخاب، متراجعا عن بنود كان وافق عليها وسارع الى تبنيها قبل اعوام.

ومن ناحية اخرى، شلل كامل على مختلف المسارات الاصلاحية، حيث تبقى القوانين الملحة في حال مراوحة، تحت اعين المجتمع الدولي، وتبدو الحكومة بعد تسعة اشهر تقريبا على نشوء السلطة الجديدة في لبنان، وكأنها في مرحلة تصريف اعمال.

اما المشهد الاقليمي المترقب لمصير المفاوضات المرتبطة بغزة، فمعلق بين تهديدات بنيامين نتنياهو، ودرس حماس لخطة ترامب.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

العالم يترقب بماذا ستجيب حماس رسميا على خطة ترامب، واللبنانيون يترقبون مصير البنود التي اقرت في مجلس النواب امس بعدما أفتي أنها معلقة لأن جلسة اليوم طارت.

فعلا اللبنانيون محظوظون.

ماذا عن خطة ترامب؟ وماذا عن ردة فعل حماس، المعنية الثانية بعد اسرائيل؟ فغداة إعلان الخطة المؤلفة من 20 بندا، لم يصدر عن حماس أي تعليق علني، لكن مسؤولا فلسطينيا مطلعا أكد أن الحركة بدأت اليوم بدراستها، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق "عدة أيام".

إسرائيل تواكب المهلة التي أعطتها حماس لنفسها بالتهويل، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة اعتبر أنه إذا رفضت حماس خطة ترامب فإن إسرائيل "ستنهي المهمة" وتعيد الرهائن "إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".

التهويل جاء ايضا من الرئيس الأميركي الذي حذر حماس من أن أمامها "ثلاثة أو أربعة أيام" للرد على الخطة، كما توعدها بمصير قاتم إذا رفضتها.

ومع التأييد الخارجي الواسع للخطة، كان لافتا التأييد اللبناني لها:

رئيس الجمهورية جوزاف عون عبر عن ترحيبه بالخطة، كذلك كان ترحيب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار اليوم قصر بعبدا بعد ما حصل على هامش قضية الروشة.

أما الحدث اليوم ففي ساحة النجمة، النصاب خذل رئيس مجلس النواب، حضر خمسون نائبا فطارت الجلسة، لكن القصة ان تطييرها جعل نائب رئيس المجلس يعلن ان مقررات جلسة أمس تعتبر معلقة فيما جاءت عليه ردود تؤكد ان مقررات جلسة امس أصبحت نافذة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

تحول مجلس النواب من قاعة تشريع إلى حلبة ملاكمة سقطت فيها الانتخابات بضربة قاضية كان فيها تطيير النصاب الحكم على معركة انقسم فيها النواب إلى محورين وكل فريق يرمي بكرة التعطيل وإساءة استخدام السلطة في ملعب الآخر.

أما الهدف فقد هز شبك القيام بواجب التشريع والهروب الممنهج إلى الأمام من الاستحقاق الانتخابي البرلماني رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى أجل غير مسمى في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى لقاء "كسر الجليد" بين القصرين مصادر مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام وصفت اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون بالهادئ وإن بقي كل منهما على موقفه من تداعيات " صخرة الروشة".

فرئيس الجمهورية كرر استخدام الخط الأحمر بالنسبة للجيش والأجهزة الأمنية في حين تمسك سلام بموقفه الداعي إلى إحالة كل من خالف القانون وشروط الترخيص على القضاء المختص وتطبيق القانون بالتساوي كفيل بمنع الفتنة وليس غريبا على سلام القادم إلى السرايا.

على إرث قضائي من أرفع محاكمه الدولية أن يمسك بالقانون مرجعا يعلو ولا يعلى عليه في المحاسبة وفي تحقيق المساواة والعدالة ولأن سلام القاضي أتى رئيسا للحكومة من خارج البطانة السياسية المتوارثة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه فقد شكل علامة فارقة في التعاطي السياسي من منطلق قانوني ودستوري وليس من باب الكيدية وهو ينظر إلى الأمور نظرة قاض يقارب السياسة بمنظار القانون الذي يسري على الجميع.

بعيدا من المحسوبيات والاستثناءات على قاعدة أن كل من يخطىء يحاسب مهما كان انتماؤه أو موقعه ومع اقتراب مهلة الشهر موعد عرض التقرير الاول لقيادة الجيش على مجلس الوزراء فيما يخص تطبيق خطة حصر السلاح لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد لجلسة حكومية.

وفي الوقت الضائع قام قائد الجيش بزيارة تفقدية للواء المشاة السادس في مدينة بعلبك ومن هناك قال إن قيادة الجيش ملتزمة قدسية مهمتها وحريصة على المصلحة الوطنية وأمن جميع اللبنانيين وإن الجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة وسط ما تمر به البلاد من ظروف ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي والتحديات الأمنية الكبيرة.

وفي نظرة أوسع للتحديات الأمنية الكبيرة تحت عنوان خطة الواحد والعشرين بندا لوقف الحرب في غزة فقد أعلنت حماس استلامها أوراق المقترح وتعكف على دراسته مع بقية الفصائل الفلسطينية.

ونقلت رويترز عن مصدر في الحركة قوله إن خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب منحازة تماما لإسرائيل وتفرض شروطا تعجيزية في حين أعلنت قطر أن خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض.

وفي آخر تصريح له أمهل ترامب حماس ما بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على الخطة وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله ولم يفت الرئيس الأميركي التذكير بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام و عدم حصوله على نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة وعلى السلام.. السلام