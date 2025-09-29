* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

في ساحة النجمة رصدت نية التعطيل منذ الاوراق الواردةمن صخرة الروشة الى مياه الانتخابات التي طفا على وجهها من يريد حقيقة اجراء الاستحقاق النيابي ومن يريد عن سابق تصور وتصميم اغراقه في تفاصيل هي بمثابة ثقالات تخنقه نهائيا وهو ما تيقن منه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ البداية ما دفعه للقول: "اذا ما بدكم تشرعوا برفع الجلسة".

وهذا ما ثبت بالوجه التشريعي اثر تطيير النصاب لاحقا رغم ان الرئيس بري نزع فتائل من يريد الاصطياد في المياه العكرة في مستهل الجلسة بتأكيده على امرين: الاول أن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان وأن الحكومة ليست حكومة شخص أو طرف بعينه بل يشترك فيها الجميع والثاني دعوته الى الكف عن محاولات تجاوز قانون الانتخاب الحالي.

وعلى خلفية قانون الانتخاب شهدت الجلسة سجالا حادا بين النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان الذي اعلن تعليق مشاركة نواب كتلة الجمهورية القوية باللجنة الفرعية لدراسة قانون الانتخاب فرد عليه خليل بالقول: "واضح انو الاخوان بدن يطيروا الانتخابات".

من جانبه، طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي".

وأما وزير الداخلية أحمد الحجار فحسم النقاش مؤكدا أن الداخلية ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الموجود.

على أي حال يعود مجلس النواب غدا لاستكمال نقاش واقرار جدول أعماله غدا.

وبعد الجلسة زار الرئيس بري رئيس الجمهورية جوزاف عون وكان اللقاء ممتازا كالعادة وفق رئيس المجلس. كما وجرى خلاله عرض مواضيع الساعة ونتائج اللقاءات في نيويورك وما حصل في بيروت قبل أيام.

وخلال استقباله وفودا في قصر بعبدا أكد الرئيس عون أن السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبار، مشددا على أن من واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه، مشيرا إلى أنها تقوم بواجبها كاملا لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل خطا أحمر.

خط بعبدا الأحمر تقاطع مع نسخة طبق الاصل عنه في عين التينة عبر تأكيد الرئيس بري ان الجيش خط احمر واستهدافه ممنوع من قبل أي كان مضيفا :ممنوع المس بالجيش فالجيش ليس لأي طرف وليس مع طرف ضد أي طرف الجيش لكل البلد.

ربطا بالتأثيرات على المنطقة الأنظار اتجهت الى اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الابيض وسط تساؤلات عدة حول جدية الجانب الاميركي هذه المرة في سعيه الى انهاء الحرب على غزة.

خطة ترامب المؤلفة من واحد وعشرين بندا، كانت لساعات طويلة مدار بحث ونقاش بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع نتنياهو الذي يواجه ضغوطا داخلية وخارجية.

وعلى هذا الخط كشف موقع اكسيوس عن مساعدين للرئيس الأميركي انه قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض الأخير الخطة فهل يفعلها؟

=======

* مقدمة الـ "أم تي في"

الحماوة الانتخابية بدأت، وهي مقبلة على المزيد في الأيام المقبلة. فالثنائي أمل- حزب الله مصر على حرمان المنتشرين اللبنانيين حقهم في انتخاب 128 نائبا، وهو يعتمد كل الاساليب والطرق لتحقيق غايته.

ولأن القضية مصيرية بالنسبة اليه، فانه جعل من رئيس مجلس النواب نبيه بري خط دفاع اول.

هكذا واصل بري اليوم خرق النظم والاعراف البرلمانية حائلا دون ادراج اقتراح قانون معجل مكرر على الهيئة العامة لمجلس النواب.

لذلك عمد نواب الكتائب والقوات والتغيير والاعتدال وعدد من المستقلين الى تطيير جلسة اليوم، فأعلن عن تأجيلها الى الغد.

ولكن المعلومات تشير الى اتصالات حثيثة تجرى لمنع انعقاد جلسة الغد عبر تطيير النصاب. على اي حال، ما تحقق اليوم جيد.

صحيح انه لم يتم ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال مجلس النواب، ولكن اعلان كتلة نواب القوات اللبنانية مقاطعة اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب يمكن ان يشكل مدخلا الى اعادة تصويب الأمور.

فالرئيس بري حول اللجنة المذكورة متراسا وجعلها ذريعة حتى لا يدرج قانون الانتخاب المعجل المكرر على الهيئة العامة. فاذا توقفت اللجنة المذكورة عن العمل تسقط حجة من الحجج الكثيرة التي يتذرع بها رئيس مجلس النواب لمنع البرلمان من مناقشة قانون الانتخاب.

وفيما لبنان غارق في تفاصيله الانتخابية، فان المنطقة تنتظر على نار ما سيحصل في البيت الابيض الليلة.

فالرئيس الأميركي يسعى الى تحقيق تفاهمات مع بنيامين نتانياهو حول خطته لانهاء الحرب في غزة.

فهل تنجح محاولته ما يفتح صفحة جديدة في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي؟

=======

* مقدمة "المنار"

وسام ارز رئاسي ووشاح اكبر ظلل الجيش اللبناني، وخط احمر لحمايته ومعه السلم الاهلي من اي مغامرة او مراهقة او انفعال، ومن اي متربص بالوطن وجيشه، من الذين يريدونه أداة لتنفيذ احقادهم لا لانفاذ القانون وضمانة العيش المشترك.

وعلى هذا الاساس كان اللقاء الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري في قصر بعبدا، حيث اضاءا خلاله على مواضيع الساعة، متباحثين بما يجب القيام به لكي لا يصدم البعض سفينة الوطن بصخور التعنت والعصبية.

لقاء ممتاز كما وصفه الرئيس بري اتبعه الرئيس عون بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتقليده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.

ولمن يهمه الامر كان ما يشبه امر اليوم من الرئيس عون: السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه، وهم يقومون بواجباتهم كاملة، وليس من المقبول ان يصوب احد على الجيش والقوى الأمنية لانهم خط احمر.

اما المصابون باوهامهم، الذين يأسرون البلد الى زواريبهم فقد تخطوا كل الخطوط الحمر عبر صفحات وشاشات اعلامهم الاسود متهجمين على الجيش والقوى الامنية، مخونين قادته وضباطه، بل وصل الحال ببعضهم الى مطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالرحيل كما دعته صحيفة نداء الوطن.

الوطن الذي لا يحتمل تلك الاحقاد، لن يدع لاهلها اللعب بسلمه الاهلي، وهم الذين ارادوا اليوم اللعب بقانون الانتخابات بل بموعدها متوهمين القدرة على تأجيلها حتى احكام الحصار على المقاومة واهلها، واستخدام ريعه في صناديق الاقتراع.

وأما اهل المقاومة فكانوا اليوم يودعون شهيدين بغارات صهيونية على سحمر والنبطية الفوقا، فيما كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يؤكد ان المقاومة التي يقودها نهج السيد حسن نصر الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات.

وقبل ان يتوهم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو انهما قادران على تنفيذ وصايتهما في غزة، اسمعتهما مقاومتها عويل جنود العدو المصابين بصاروخ مباشر اوقع العديد منهم بين قتيل وجريح بحسب الاعلام العبري.

=======

* مقدمة الـ "أو تي في"

غسيل القلوب عبارة ألفها اللبنانيون في زمن الاحتلال السوري، حين كان اركان الحكم يختلفون ثم يتصالحون بسحر ساحر هو المحتل، من دون ان يفهم اللبنانيون لماذا اختلفوا او تصالحوا، لتكون مصلحة الوطن الضحية الاولى، والدستور وهيبة المؤسسات الضحية الثانية، والسيادة الوطنية الضحية الثالثة.

وأما اليوم، في زمن يفترض ان يكون جديدا، وفي عهد سلطة كان يؤمل ان تتصرف بطريقة اخرى، فمن الواضح ان منطق غسيل القلوب لا يزال ساريا، حيث يعمل على تسوية الخلافات التي يعتقدها البعض جوهرية بطرق غامضة، وعلى اسس لا وضوح فيها.

فلماذا جرى ما جرى بالنسبة الى واقعة الروشة؟ هل لأن حزب الله اقوى من رئيس الحكومة، ام لأن رئيس الحكومة اساء التقدير، فاتخذ قرارا لا تقدر كل اجهزة الدولة العسكرية والامنية على تنفيذه؟

ومن قصد رئيس الجمهورية اليوم بموقفه الذي رسم فيه خطا احمر حول الجيش والقوى الامنية؟

وكيف سيكون رد فعل الرئيس نواف سلام الذي فهم كثيرون انه المقصود؟

والأهم، لماذا لا تملك السلطة اللبنانية تصورا موحدا لمقاربة ملف سلاح حزب الله، وللتعامل مع الطائفة الشيعية ككل، وكيف تتوقع من اللبنانيين اولا، ومن المجتمع الدولي ثانيا، ان ينظرا اليها، بعد كل ما جرى؟

في كل الاحوال، حصر السلاح مطلب وطني محق وملح، ولا سيما في ضوء نتائج حرب الاسناد. اما الطريق اليه، فمحفوفة بمخاطر انزلاقات سياسية بلا طائل، واخطاء تكاد تكون مميتة في اداء سلطة تبلغ من العمر تسعة اشهر تقريبا، بما يؤدي الى مفاعيل عكسية، تصعب الحلول ولا تسهلها، على رغم الوقائع المستجدة على الارض، والدعم الاقليمي والدولي غير المسبوق.

فهل تجرى المراجعة اللازمة قبل فوات الاوان؟

هذا ما يتمناه كل اللبنانيين، الذين اشمئزوا اليوم مجددا من مشهد المزايدات السياسية التي طيرت الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، وتكاد تطير الانتخابات النيابية برمتها، ان لم نقل حق المنتشرين بالاقتراع لستة نواب او لنواب في اقضيتهم اذا اختاروا.

ولكن، في مقابل كل ما تقدم، تأكيد جديد بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فرولان خوري يخرج غدا من سجنة الظالم الى الحرية، ويعود الى عائلته ومحبيه، الى عائلتيه الصغيرة والكبيرة، بطلا مرفوع الرأس، منتصرا على ظلم هذا الزمن، تماما كما انتصر مع رفاقه عليه في زمن الاحتلال الذي ولى الى غير رجعة… وكلنا في الانتظار.

=======

* مقدمة الـ "أل بي سي"

العالم يضبط ساعته على توقيت لقاء ترامب نتنياهو، ففي ضوء نتائج هذا اللقاء يتحدد مسار الحرب في غزة، فهل سيستطيع ترامب إقناع نتنياهو بخطته؟ وفي حال لم يقتنع، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الرئيس الأميركي؟

لبنان يضبط ساعته على توقيت مجلس النواب، علما أن "المكتوب يقرأ من عنوانه": الإنتخابات النيابية من دون النواب الستة للإغتراب، ومن دون إقتراع المغتربين إلا في لبنان أو في أماكن تسجيلهم، وبين هذين السقفين ستجري الإنتخابات، وما غير ذلك كلام للاستهلاك.

فالرئيس نبيه بري أطلق ارنبا هو بمثابة كلمة السر، فردا على مداخلات بعض النواب قال الرئيس بري: "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".

جلسة اليوم طارت، والأنظار إلى جلسة غد.

وكان وزير الداخلية أكد "التزام الوزارة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، على أساس القانون الساري المفعول، الذي يحدد مهلا دستورية أولها ينتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني كحد نهائي لتسجيل المغتربين".

في ملف آخر، وبعدما اثير موضوع الجيش بالتزامن مع قضية صخرة الروشة، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية خط أحمر.

وجاء موقفه بعدما استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.

وميزان العلاقة بين بعبدا وعين التينة يعكسها لقاء الرئيسين عون وبري، فاليوم لقاء وصفه الرئيس بري بأنه "كالعادة ممتاز"، الا أن البداية من اجتماع ترامب نتنياهو والذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة.

=======

* مقدمة "الجديد"

القلوب على المغتربين والسيوف على الانتخابات.

وهكذا انتهى استعراض اليوم بمسرحية "معجلة مكررة" عن عقود جرى فيها تفصيل القوانين الانتخابية على المقاسات السياسية لإعادة استنساخ "الذات الحاكمة".

حضرت الكتل بكامل "لياقتها" النيابية أمنت النصاب على جدول أعمال تشريعي لم يلحظ قانون الانتخاب في متنه، فطارت الجلسة على جناحي الكتائب والقوات ومعها احترف نواب الأمة من كل الفئات العمرية فن "التهريج" والرقص على معزوفة الاتهامات والاتهامات المتبادلة بتطيير الانتخابات، لتنتقل البلبلة من داخل القاعة العامة إلى خارجها حيث عزف كل فريق على "قانون" انتخاب على مقاسه بقوة جذب لصالح مصلحته السياسية الخاصة.

وأما ضابط الإيقاع فقد دوزن الجلسة على "قوسين": رفض إدراج القوانين الانتخابية على جدول الاعمال بصفة معجل ومكرر وأنزل رئيس الحكومة نواف سلام من على "الصخرة"، وردا على استحضار الشياطين رفعه من الزواريب الضيقة للاستثمار السياسي للمناسبة، إلى مرتبة رئيس حكومة كل لبنان لا حكومة واحد أو اثنين والجميع مشارك فيها والجميع معني بالمشاركة في مسؤولية الحكم.

انتهت "صبحية" ساحة النجمة على رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء وعلى وقت التشريع الضائع حمل الرئيس نبيه بري نفسه وتوجه إلى قصر بعبدا حيث جرت عملية تبادل للمعلومات، فأطلعه رئيس الجمهورية جوزاف عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك فيما وضعه بري بأجواء ما حصل في بيروت قبل أيام.

وانتهى اللقاء كالعادة بالممتاز مع قيمة مضافة إلى دور الجيش اللبناني وتزييح هذا الدور بخط أحمر رئاسي مرفوعا على وسام من رتبة الأرز قلده العماد للقائد.

"ومن حروبنا الصغيرة" إلى "الجهاد الأكبر" داخل البيت الأبيض حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذه الأثناء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبينهما الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة.

واللقاء الثنائي اتخذ رمزيته من مكان انعقاده في قاعة قال عنها الإعلام العبري إنها مخصصة للخطابات التاريخية, استبقه ترامب باتصال مع أمير قطر ورسمت معالمه وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فنقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير في إدارة ترامب أن الجميع مرهقون من نتنياهو كما نقل الموقع عن ترامب قوله إذا نجحنا في الخطة المطروحة بشأن غزة فسيكون ذلك عظيما لإسرائيل والشرق الأوسط في حين نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أن ترمب مصمم جدا على إنهاء الحرب ويعتقد بأنه آن أوان الحسم ولن يسمح لنتنياهو بإفساد خطته وبانتظار المؤتمر الصحفي المشترك.