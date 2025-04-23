* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها السرية المصرفية وما يتصل بالإستحقاق البلدي.

وفي جديد التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي المرتقب وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ 24 أيار 2025 عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

خارج لبنانتعددت الأحداث العالمية اليوم.. من أسعار الذهب.. إلى زلزال تركيا.. وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية التوجه لخفض الرسوم الجمركية على الصين التي أبدت استعدادها الانخراط في محادثات تجارية وصولا إلى التصريح العالي السقف الذي شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله حيث شن هجوما على حركة حماس متهما إياها بإلحاق الضرر بالقضية الفلسطينية.

داخل غزة ارتقى اكثر من 10 شهداء واصيب عدد كبير من الجرحى في قصف استهدف مدرسة "يافا" التي تؤوي نازحين ومعاناة الغزيين ما تزال تتفاقم في ظل الاوضاع الانسانية غير المسبوقة ما وضعهم على حافة المجاعة.

هذا وسيزور الرئيس الاميركي دونالد ترامب منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين 13 الى 16 من أيار المقبلبحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولينا ليفيت.

هذا في حين استهل وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو جولته في الشرق الأوسط بزيارة إلى الجمهورية العراقية.

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* مقدمة الـ "أم تي في"

يمكنكم أن تستعيدوا بلدكم وسنكون إلى جانبكم، ومحور التركيز حاليا هو على نزع سلاح حزب الله في الجنوب إنطلاقا من مبدإ الخطوة الخطوة. هذا ما أعلنته الموفدة الأميركية مورغن اورتيغاس في حديث خاص للـ "ام تي في"، وذلك على هامش حفل استقبال نظمته السفارة اللبنانية في واشنطن لمناسبة مشاركة وفد لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

كلام اورتيغاس للـ "ام تي في" يكمل مضمون الخطاب الذي ألقته في الحفل، وفيه رأت أن الرئيس جوزاف عون من طينة القادة الذين يتحلون بالشجاعة الحقيقية وهم على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لتغيير مسار بلادهم.

مواقف الموفدة الاميركية تثبت مرة جديدة أن المسار اللبناني واضح، وأن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية يريد إعادة لبنان إلى الخريطة الدولية، سياسيا واستراتيجيا، إقتصاديا وماليا، وذلك بعد عقود طويلة من المعاناة ، سببها وقوع لبنان تحت وصاية محور الممانعة.

توازيا، الوفد اللبناني يواصل زيارته لواشنطن، حيث اجتمع برئيسة صندوق النقد، إضافة إلى اجتماعات مع جهات مانحة. والمعلومات الواردة من واشنطن تفيد أن الإدارة الاميركية جادة في اتخاذ خطوات عملية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. في لبنان، جو الإنتخابات البلدية والاختيارية هو المسيطر.

وقد لفتت مصادر متابعة إلى ان ما يحكى عن مقايضة بين إقرار المناصفة في بلدية بيروت وبين إضعاف صلاحيات المحافظ هو غير منطقي وغير جائز، وخصوصا أن الهدف اليوم هو تكريس المناصفة بقانون، وليس استعمال قانون البلدية للإنتقاص من صلاحيات المحافظ.

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* مقدمة "المنار"

انه اليمن ونبأه اليقين والسند المتين لغزة ، لا تزحزحه عاصفة ترامبية ولا عنتريات صهيونية، ويكفي ان يسدد صاروخا واحدا الى هدفه الحيوي في حيفا المحتلة ليعلو الضجيج في كل الكيان للسؤال عما انتفعت اسرائيلهم من عمليات حليفهم دونالد ترامب وتعريض كتفيه لضرب شجاعة اليمن قيادة وشعبا واصرارهم على مقارعة جبروت العالم...

ويزداد اليمنيون فخرا وشرفا كلما أقرت التقارير الغربية بما ينزله اسناد غزة من خسائر في المصالح الصهيونية والاميركية ويثبت ان مواصلة الاسناد ستبقى شريان حياة للقضية الفلسطينية اكبر قضايا العصر واكثرها معاندة للابادة والحروب.

والى الحروب الاميركية السياسية الخشنة التي تقام لها المنابر اللبنانية برضى وتكافل من جماعات ظرفية منفتخة، وفيها تدرج محاضرة مورغن اورتاغوس في السفارة اللبنانية في واشنطن على مسامع الوفد اللبناني الرسمي المشارك في اجتماعات البنك الدولي.

وبكثير من الاستعلاء الترامبي املت اورتاغوس اجندة ادارتها وشروطها المفخخة بالوعود المزيفة...

فهل من يتعظ من الكذب الاميركي المفضوح الذي لن تكون نهايته الا بتدمير صورة لبنان الجامعة؟

وهل من يحمي مستقبل هذا الوطن من الضياع بسبب اندفاع البعض لتنفيذ المخطط الاميركي؟

وكيف يعقل ان يختصر هؤلاء دبلوماسية البلد بتصرفات تتجاوز اركانه وتقفز فوق كل الاعتبارات لغايات مشبوهة؟.

وأما اهل المقاومة فلا اشتباه لديهم بين من يريد مصلحة اللبنانيين ومن يعمل على ضربها، وهم اهل النصيحة لكل مغشوش ومشوش بأن لا تلتبس عليهم حكمة المقاومة في التعاطي مع المرحلة الراهنة لان من يقرأ البلد من الأعلى ليس كمن يراه من الزواريب متعاميا عن نحو ثلاثة آلاف خرق وعدوان اسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي.

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* مقدمة الـ "أو تي في"

في الأردن، قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضائها.

ومن رام الله الى غزة، كلام لاذع وغير مألوف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حق حماس، التي طالبها بتسليم الرهائن والسلاح والتحول الى حزب سياسي.

اما المحوران الخارجيان الحاسمان في المنطقة، ففي حوار مكثف من المحتمل ان يفضي في نهاية المطاف الى إحداث خرق في الجدار السميك، يمهد لمرحلة من الاستقرار على مستوى المنطقة ومن ضمنها لبنان، الذي يدور في حلقتين مفرغتين حول كل من محوري السلاح والاصلاح.

وتحت العنوان الاخير، الانظار المحلية في الساعات المقبلة نحو ساحة النجمة، حيث يحضر قانون السرية المصرفية وسط مطالبة من التيار الوطني الحر بعدم تحديد مهلة للعودة الى الوراء في رفعها، وإبقائها مفتوحة، في مقابل ممانعة من احزاب المنظومة وشخصياتها السياسية المعروفة، في وقت كشف وزير المال ياسين جابر من الولايات المتحدة عن حصول موافقة مبدئية للبنان، لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار.

وفي وقت يحضر مصير المناصفة في بيروت في نقاشات الجلسة التشريعية غدا، اكدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اليوم الحرص على إجراء الإنتخابات البلدية، داعية الى إستدراك الحد الادنى المطلوب من إصلاح القانون بإقرار مبدأ اللوائح المقفلة بما يضمن تحقيق عدد من الأهداف من بينها وصول مجالس بلدية متجانسة بين اعضائها في آدائها ومحصنة من التشرذم والانقسام والاستقالات، وتحترم في الوقت نفسه الخصوصيات والتوازنات المتعارف عليها في البلديات، ومنها المناصفة في بيروت.

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* مقدمة الـ "أل بي سي"

"نحن لا نركز على ما يقال لنا، بل على نتائج ما يقال لنا".

بهذه العبارة، وجهت مورغان أورتاغوس رسالة مباشرة للبنانيين، واضعة حدا بين زمن الوعود بالاصلاح، وزمن التنفيذ الفعلي لها.

لكي تكون الامور واضحة للجميع , سيعود وفد لبنان من اجتماعات صندوق النقد من دون اتفاق، ولكن مع خارطة طريق توضح شروط الوصول إليه، وفيها:

إقرار قوانين السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الفجوة المالية، من الحكومة والبرلمان، مع آلية تنفيذ واضحة تضمن التطبيق، لا الاكتفاء بالتشريع.

المسار يشمل أيضا تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.

وحده تنفيذ كل ما سبق، إضافة إلى تطبيق القرار 1701، يفتح باب الاتفاق مع صندوق النقد.

أولى محطات الاختبار غدا في بيروت,حيث يفترض أن يقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية.

ولكن على الرغم من ذلك,الأنظار تتجه إلى اقتراح قانون بلدية بيروت، والمناصفة الطائفية ،وصلاحيات المحافظ.

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* مقدمة "الجديد"

يا بيروت, يعترف النواب غدا بأنا لم ننصفك ولكنهم يختلفون على تعديلات قانون بلديتها وصلاحيات محافظها الطاغية وعلى مناصفتها وديمقراطيتها وتنوعها كل ذلك تحت سقف جلسة تشريعية كان هدفها انتشال بيروت من بوسطة الطوائف لكنها قد تقع تحت عجلات المحدلة الحزبية.

واذا ما عمم نموذج بيروت في اللوائح المقفلة، فإن ذلك سينسحب على ثلاث وسبعين بلدية مما يتضمن مجلسها ثمانية عشر مقعدا وما فوق لا اتفاق حتى الساعة على اقرار التعديل البلدي، غير أن الجلسة التشريعية سيتم حبسها منذ الفجر بتظاهرات تطوق مداخل المجلس .. أولا عبر جيش المتقاعدين العسكريين، وثانيا من مجموعات بيروتية تعترض على التعديل واللوائح المقفلة.

المشهد النيابي يبدو ضبابيا مغبرا كحال الطقس في لبنان مع رياح لا تعرفها إذا كانت رملية ام صحراوية او خماسينية، لكن غباره في تأليف اللوائح كان يحمل زرعا بلديا عابرا للعواصف، فيجمع الأضداد في السياسة ويقرب الثنائي الشيعي الى القوات اللبنانية.

والمسموح بلديا محرم في سائر الملفات الأخرى، حيث تتشظى المواقف داخليا حيال السلاح الذي لم يصل بعد الى نقطة التلاقي المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله وإن تحركت المراسيل بينهما عبر وسطاء. وطرفا الرئاسة والحزب لم يخوضا في المقابل صراعا خلافيا بل حافظت الجهتان على قواعد اشتباك تؤشر الى ايجابيات في المستقبل. ويوازيها ايجابا.

مسار التفاوض الاميركي الايراني الذي يرتفع في التصريحات التفاؤلية، وبينها تكرار اميركي عبر وزير الخزانة للقول إن الرئيس دونالد ترامب يفضل الدبلوماسية مع ايران التي عليها في المقابل أن تثبت حسن نواياها النووية ولجأت طهران الى طريق الحرير الصيني.

ومن هناك أرسلت بإشارات إلى واشنطن عبر وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال إن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن تسير في مسارها الصحيح، لكن من المبكر إصدار حكم نهائي. نحن متفائلون بحذر".

وكل التوقعات حول نتائج المفاوضات هي في علم الغيب بحسب توصيف السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني.

وتخلف اماني اليوم عن الحضور الى وزارة الخارجية بعد استدعاء الوزير جو رجي، وآثر الحضور الى حوار في تلفزيون الجديد خفض خلاله من مستوى الاستدعاء واعطاه صفة الدعوة, وقدم السفير الايراني مقاربة مغايرة في الملف محور الشكوى، إذ قال إن ايران تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون في شأن السلاح.

ولا مقاربات تعلو على حلول الرئيس الفلسطيني سواء في السلاح او الرهائن، وسجل ابو مازن هزة على مقياس تصريحاته المسنونة بالشتائم، وتوجه الى حماس بالقول : يا اولاد " الكذا " سلموا اللي عندكم وخلصونا من هالشغلة.

سدوا ذرائعهم وهي لغة لن تستقيم مع اسرائيل التي تضرب حماس بالتزامن مع تطويق عربي قضى بحل الاردن جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها واغلاق كل مكاتبها محذرا من الترويج لأفكارها ونشاطاتها، وذلك بعد ضبط خلية في الاردن قالت حماس إن اهدافها وطنية وغير تخريبية.

واذ يحقق لبنان في مدى تعاون حماس مع هذه الخلية فانه يفتح قريبا ملفاته القضائية على تقويم جديد وذلك مع تقدم وزارة العدل في انجاز مشروع قانون استقلالية القضاء والاصلاح القضائي.

اما الجائزة على بضعة اصلاحات مالية فقد حصل عليها لبنان اليوم من البنك الدولي.